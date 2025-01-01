images
Mingxing (18123) Grid Softbox Without Mask стрипбокс жаропрочный с сотами 40x180 см

MingXing
Mingxing Grid Softbox Without Mask – стрипбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер, см – 40х180. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Соты.
  • Адаптер Bowens.

