Mingxing (18123) Grid Softbox Without Mask стрипбокс жаропрочный с сотами 40x180 см

Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Mingxing Grid Softbox Without Mask – стрипбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер, см – 40х180. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Grifon SB-FW95 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,4 кг.
Бумажный фон Savage (31-12) Blue Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Falcon Eyes RF-601DR – радиосинхронизатор предназначен для обеспечения беспроводной синхронизации студийных вспышек. RF-601DR является приемником, работающем на частоте 315 MHz и подключается непосредственно к вспышке. Подходит как для профессиональной работы, так и для фотографов-любителей.
Grifon RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Wansen
Работай с цветом без бликов