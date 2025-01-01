images
Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 60x60 см

MingXing
Артикул: NVF-6768

Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется  и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 60х60. Байонет Bowens.

Описание

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Адаптер Bowens.

