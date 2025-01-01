Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 60x60 см

Grifon RF-420w – софтрефлектор, предназначенный для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 60х60. Байонет Bowens.
Grifon SLB-L – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.
С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,5 кг.
Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE – прямоугольная площадка для штативных головок RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN – одна штука). Данная модель продается взамен площадок Manfrotto 200Pl-14 и Manfrotto 200Pl-38.
Mingxing Front diffuser softbox – стрипбокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Байонет Bowens. Размер, см – 30х120.
