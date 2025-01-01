Fotokvant DKS D190 Deep cover softbox глубокий софтбокс 190 см 16 спиц

Описание

Софтбокс может быть установлен напрямую на профессиональные приборы с байонетом Bowens или с другим байонетом (необходимо дополнительно приобрести переходные кольца-вкладыши). Также возможна установка софтбокса на специальный кран Fotokvant LS-DKS. С его помощью можно расположить осветитель с различной фокусировкой.

Софтбокс легко собирается и разбирается, благодаря специальной конструкции кольца.

Может быть использован как с двумя рассеивателями, которые входят в комплект, так и только с одним внутренним, а также совсем без рассеивателей. За счет всех этих вариантов можно получить разный световой рисунок.