Fotokvant DKS D190 Deep cover softbox глубокий софтбокс 190 см 16 спиц
Fotokvant DKS D190 Deep cover softbox – глубокий параболический софтбокс диаметром 190 см. Предназначен для портретной и полноростовой съемки людей или крупных предметов. Внутренняя серебряная поверхность выполнена из качественного материала с высокой отражающей способностью. Шестнадцать спиц и крой софтбокса создают параболическую форму отражателя с практически круглым внешним сечением диаметром 190 см. Байонет Bowens.

 

Описание

Софтбокс может быть установлен напрямую на профессиональные приборы с байонетом Bowens или с другим байонетом (необходимо дополнительно приобрести переходные кольца-вкладыши). Также возможна установка софтбокса на специальный кран Fotokvant LS-DKS. С его помощью можно расположить осветитель с различной фокусировкой.

Софтбокс легко собирается и разбирается, благодаря специальной конструкции кольца.

Может быть использован как с двумя рассеивателями, которые входят в комплект, так и только с одним внутренним, а также совсем без рассеивателей. За счет всех этих вариантов можно получить разный световой рисунок.

