Fotokvant SB-75150PF софтбокс 75х150 см

Fotokvant SB-75150PF – высококачественный софтбокс позволяет получить более направленный поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение – солнечный свет из окна.
Софтбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Байонет Profoto.
Внутренняя поверхность серебряная, модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.
