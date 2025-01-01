Fotokvant SB-75150PF софтбокс 75х150 см

Описание

Внутренняя поверхность серебряная, модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.