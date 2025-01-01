Grifon SBQ-30160-PF софтбокс стрип 30х160 см с креплением Profoto

Артикул: NVF-2490

Grifon софтбокс стрип – высококачественный софтбокс (стрип) позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение, солнечный свет из окна. Стрип-бокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.