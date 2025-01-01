images
Grifon SBQ-30160-PF софтбокс стрип 30х160 см с креплением Profoto

Grifon SBQ-30160-PF софтбокс стрип 30х160 см с креплением Profoto

Grifon
Артикул: NVF-2490

Grifon софтбокс стрип – высококачественный софтбокс (стрип) позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение, солнечный свет из окна. Стрип-бокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

Описание

Внутренняя поверхность серебряная, модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.

Комплектация


Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Profoto (101210) OCF Speedring кольцо софтбокса для системы выносных вспышек
Арт. OLE-0302
Profoto (101210) OCF Speedring кольцо софтбокса для системы выносных вспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Profoto (101210) OCF Speedring – установочное кольцо для софтбоксов серии OCF на приборы Profoto. Классическое резиновое кольцо позволяет поворачивать Speedring и софтбокс на 360 градусов. Байонет Profoto.
10 790 ₽
В корзину
Profoto (101215) OCF Softbox 2x3&#039; софтбокс для системы выносных вспышек
Арт. OLE-0301
Profoto (101215) OCF Softbox 2x3' софтбокс для системы выносных вспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto (101215) OCF Softbox 2x3' – софтбокс классической портретной пропорции 60х90 см, глубина 30 см. Создает мягкий свет без нежелательных бликов и потерь светового потока. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная.

23 890 ₽
В корзину
Grifon cофтбокс в комплекте с адаптером для системы Profoto 60х90 см
Арт. NVF-2483
Grifon cофтбокс в комплекте с адаптером для системы Profoto 60х90 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon для системы Profoto – жаропрочный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной фотографии и т.д.

Байонетное крепление Profoto. Размер, см - 60х90.

9 190 ₽
В корзину
Grifon NVF-2491 октобокс 140 см с креплением Profoto
Арт. NVF-2491
Grifon NVF-2491 октобокс 140 см с креплением Profoto
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon NVF-2491 – профессиональный октобокс для вспышки Profoto.

При его помощи можно получить равномерный и мягкий свет. Прекрасно подходит для портретной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик, округлой формы. Комплектуется сотами. Диаметр, см – 140. Байонетное крепление Profoto. Изготовлен из легких жаропрочных материалов: внутреннее отражающее покрытие устойчиво к высокой температуре и выгоранию.

9 990 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Арт. DAN-9980
Falcon Eyes FF1520 фрост рама
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 6 ч

Falcon Eyes FF1520 фрост рама. 

Размер рамы 145х200см, высота 225–317см, алюминиевый каркас на 4 колесах, 2 полотна (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний), сумка для переноски.

-15 %27 890 ₽
23 700 ₽
В корзину
Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160
Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160
Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160
Арт. MTG-1392
Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160. 

Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 30 х 160 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный. Так же может быть использована с стрипбоксами других производителей аналогичного размера.

2 790 ₽
В корзину

Видео

Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера