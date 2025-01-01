Grifon SBQ-30160-PF софтбокс стрип 30х160 см с креплением Profoto

Москва
Grifon софтбокс стрип – высококачественный софтбокс (стрип) позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение, солнечный свет из окна. Стрип-бокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.
Внутренняя поверхность серебряная, модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.
Profoto (101215) OCF Softbox 2x3' – софтбокс классической портретной пропорции 60х90 см, глубина 30 см. Создает мягкий свет без нежелательных бликов и потерь светового потока. Изготовлен из уникального материала, благодаря которому конструкция очень легкая и прочная.
Grifon для системы Profoto – жаропрочный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной фотографии и т.д.
Байонетное крепление Profoto. Размер, см - 60х90.
Grifon NVF-2491 – профессиональный октобокс для вспышки Profoto.
При его помощи можно получить равномерный и мягкий свет. Прекрасно подходит для портретной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик, округлой формы. Комплектуется сотами. Диаметр, см – 140. Байонетное крепление Profoto. Изготовлен из легких жаропрочных материалов: внутреннее отражающее покрытие устойчиво к высокой температуре и выгоранию.
Falcon Eyes FF1520 фрост рама.
Размер рамы 145х200см, высота 225–317см, алюминиевый каркас на 4 колесах, 2 полотна (белый просветный и черный/серебристый двухсторонний), сумка для переноски.
Paralite Grid 30x160 соты для KU-4S 30x160.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 30 х 160 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный. Так же может быть использована с стрипбоксами других производителей аналогичного размера.
