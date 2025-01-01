images
Rekam RF-5007 тубус с сотовым фильтром под байонет типа Bowens

Rekam
Артикул: DAN-0366

Rekam RF-5007 – тубус с сотовым фильтром. Используется данный аксессуар для концентрации светового потока в узкий направленный пучок. При работе с лампами и осветителями мощностью выше 150 Вт рекомендуется снять сотовый фильтр. Байонет Bowens.

Godox DF-01-90 фотобокс складной 90х90х90 см
Godox DF-01-90 фотобокс складной 90х90х90 см
Godox DF-01-90 фотобокс складной 90х90х90 см
Godox DF-01-90 фотобокс складной 90х90х90 см
Godoix DF-01-90 - фотобокс складной 90х90х90 см.

Фотобокс, куб размером 90х90х90 см. Используется для создания равномерного безбликового освещения при фотосъемке для каталогов. 

Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.

Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.


Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Легкая стойка Fotokvant LS-6000, высота - 6 м.

Стандартная студийная шестисекционная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Секции колонны без амортизации. Диаметр ножек - 25 мм. Максимальная высота - 600 см. Минимальная рабочая высота - 154 см. Максимальная нагрузка - 3 кг. Диаметр секций - 45,40,35,30,25,22 мм. Вес - 2.85 кг.


