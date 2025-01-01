Rekam RF-5007 тубус с сотовым фильтром под байонет типа Bowens

Арт. NVF-9138

Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см

Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.

Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.





