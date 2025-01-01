Hensel 92 (33092) рефлектор конусный для ЕН

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Hensel 92 (33092) – специальная насадка-рефлектор с узкой носовой частью диаметром 10 см (тубус). Длина насадки – 24 см. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.
Байонет Hensel.
Внимание! Конусные рефлекторы не предназначены для использования с галогенными источниками освещения.
Внимание! При использовании с источниками импульсного освещения, во избежание сильного нагрева, конусные рефлекторы использовать без пилотного света или периодически выключать пилотный свет, чтобы дать остыть прибору.
FST BLACK 1009 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – черный.
Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Canon.
Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v3,0. Имеет дальность действия до 100 м и поддерживает синхронизацю до 1/8000 с. Также имеет 8 каналов и LCD-дисплей с подсветкой. Устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. Разработан для системы Canon.
