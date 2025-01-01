images
Hensel 92 (33092) рефлектор конусный для ЕН

Hensel
Hensel 92 (33092) – специальная насадка-рефлектор с узкой носовой частью диаметром 10 см (тубус). Длина насадки – 24 см. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Hensel.

Внимание! Конусные рефлекторы не предназначены для использования с галогенными источниками освещения.

Внимание! При использовании с источниками импульсного освещения, во избежание сильного нагрева, конусные рефлекторы использовать без пилотного света или периодически выключать пилотный свет, чтобы дать остыть прибору.

