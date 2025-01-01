Falcon Eyes DBBW переходное кольцо для софтбокса 150 мм

Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.
Переходное кольцо Falcon Eyes DBBW предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens. Диаметр 150 мм.
Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 2 мм.
Grifon DM-16 – сетевой шеснадцати канальный радиосинхронизатор для моноблоков (комплект).
Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
