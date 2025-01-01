images
Falcon Eyes
Артикул: VBR-174

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBW предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens. Диаметр 150 мм.

Описание

Falcon Eyes DBBW переходное кольцо для софтбокса 150 мм

