images
-15 %
Falcon Eyes DBBRS переходное кольцо

Falcon Eyes DBBRS переходное кольцо

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6462

Falcon Eyes DBBRS – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor (маленький). Изготовлено из металла.

Описание

Falcon Eyes DBBRS переходное кольцо

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Арт. VBR-173
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.

-15 %1 290 ₽
1 090 ₽
В корзину
Fotokvant AR-144-BR кольцо-адаптер Broncolor Pulso G 144 мм
Fotokvant AR-144-BR кольцо-адаптер Broncolor Pulso G 144 мм
Fotokvant AR-144-BR кольцо-адаптер Broncolor Pulso G 144 мм
Арт. DAN-2436
Fotokvant AR-144-BR кольцо-адаптер Broncolor Pulso G 144 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кольцо-адаптер Fotokvant AR-144-BR для Broncolor Puslo G диаметром 144 мм.

Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor Puslo G. Посадочный диаметр - 144 мм.

1 350 ₽
В корзину

Видео

Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Штативные головки
Штативные головки
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера