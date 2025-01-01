Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes DBBRS – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor (маленький). Изготовлено из металла.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Кольцо-адаптер Fotokvant AR-144-BR для Broncolor Puslo G диаметром 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor Puslo G. Посадочный диаметр - 144 мм.
Работай с цветом без бликов
Wansen