MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18060-A 200 см.

Арт. DAN-3826

Журавль Fotokvant LSB-3050 PRO. Журавль двухсекционный с телескопической перекладиной, максимальная нагрузка на стойку 20 кг, диаметр секций стойки 30/35 мм, пружинный амортизатор, крепежный адаптер 5/8”, червячный механизм наклона осветителя, диаметр колес 75 мм, мешок для песка в комплекте. Можно использовать как с колёсами, так и без.

