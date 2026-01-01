Manfrotto 104 колеса для стоек - комплект колес с тормозами для стоек.
Колеса иготоавленны из металла и имеют резиновый протектор. Крепление М10. Максимальная нагрузка - 75 кг. Диаметр - 75 мм.
MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18060-A 200 см.
Представляей из себя сотовую решетку, с помощью которой можно создать уникальный эффект освещения. Устанавливается на 200-сантиметровый октобокс. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток.
Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.
Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.
Manfrotto 046MCB EXPAN - механизм подъема фона, цепь черная.
Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. Максимальная нагрузка - 10 кг. В комплекте - черная металлическая цепь.
Журавль Fotokvant LSB-3050 PRO. Журавль двухсекционный с телескопической перекладиной, максимальная нагрузка на стойку 20 кг, диаметр секций стойки 30/35 мм, пружинный амортизатор, крепежный адаптер 5/8”, червячный механизм наклона осветителя, диаметр колес 75 мм, мешок для песка в комплекте. Можно использовать как с колёсами, так и без.
