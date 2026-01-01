images
MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18060-A 200 см

MingXing
Артикул: NVF-6686

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18060-A 200 см.
Представляей из себя сотовую решетку, с помощью которой можно создать уникальный эффект освещения. Устанавливается на 200-сантиметровый октобокс. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток.

Описание

