images
Elinchrom (26023) сотовый фильтр для рефлектора 70 см

Elinchrom (26023) сотовый фильтр для рефлектора 70 см

Elinchrom
Артикул: NVF-1969

Elinchrom (26023) – сотовый фильтр предназначенный для больших портретных тарелок белых и серебристых Elinchrom (26169) и Elinchrom (26167). Данный сотовый фильтр не рекомендуется использовать одновременно с дефлекторами, чтобы избежать повреждений и перегрева.

Описание

Elinchrom (26023) сотовый фильтр для рефлектора 70 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
1 мая
1 мая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера