Elinchrom (26023) сотовый фильтр для рефлектора 70 см

Артикул: NVF-1969

Elinchrom (26023) – сотовый фильтр предназначенный для больших портретных тарелок белых и серебристых Elinchrom (26169) и Elinchrom (26167). Данный сотовый фильтр не рекомендуется использовать одновременно с дефлекторами, чтобы избежать повреждений и перегрева.