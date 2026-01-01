images
Elinchrom (26169) рефлектор портретный 70 см белый

Elinchrom (26169) рефлектор портретный 70 см белый

Elinchrom
Артикул: FTR-665

Софтрефлектор Elinchrom – прекрасный световой модификатор, который преобразует свет от источника в направленный мягкий. В комплект с софтрефлектором Elinchrom входит набор дефлекторов (рассекателей) для придания освещению различных оттенков.

Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.

Описание

Софтрефлектор с внутренней стороны имеет белую поверхность, хорошо рассеивает свет и не искажает цветовую температуру. Диаметр внешнего обода 70 см.

Комплектация

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Нина Свиридова
Нина Свиридова
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера