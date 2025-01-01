images
Elinchrom (26167) рефлектор портретный 70 см бриллиант

Софтрефлектор Elinchrom – прекрасный световой модификатор, который преобразует свет от источника в направленный мягкий.

В комплект с софтрефлектором Elinchrom входит набор дефлекторов (рассекателей) для придания освещению различных оттенков. 

Софтрефлектор серии бриллиант с внутренней стороны имеет серебряную поверхность и обладает высокой отражающей способностью. Диаметр внешнего обода 70 см.

 

Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
