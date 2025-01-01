Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LFBG-2 рефлектор для фона – конструктивно не сложный, но эффективный рефлектор для подсветки студийного фона с байонетом Bowens. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели. Для установки фильтров на рефлектор предусмотрена специальная прищепка. Установка рефлектора производится на осветитель с байонетом Bowens и низкую стойку, например Lumifor LT-BGS.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.
Фолиевый фильтр Orange 105 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 41,3%, поглощение 0,38%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Bright Blue 141 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 17,9%, поглощение 0,75%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Cosmetic Peach 184 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 58,6%, поглощение 1%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Deep Orange 158 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,9%, поглощение 0,52%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Light Blue 118 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 22,2%, поглощение 0,65. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Magenta 113 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 10,9%, поглощение 0,96%. Цена указана за один погонный метр.
Работай с цветом без бликов
Wansen