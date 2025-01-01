Артикул: NVF-5327

Lumifor LFBG-2 рефлектор для фона – конструктивно не сложный, но эффективный рефлектор для подсветки студийного фона с байонетом Bowens. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели. Для установки фильтров на рефлектор предусмотрена специальная прищепка. Установка рефлектора производится на осветитель с байонетом Bowens и низкую стойку, например Lumifor LT-BGS.