Lumifor LFBG-2 рефлектор для фона

Lumifor LFBG-2 рефлектор для фона

Lumifor
Артикул: NVF-5327

Lumifor LFBG-2 рефлектор для фона – конструктивно не сложный, но эффективный рефлектор для подсветки студийного фона с байонетом Bowens. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели. Для установки фильтров на рефлектор предусмотрена специальная прищепка. Установка рефлектора производится на осветитель с байонетом Bowens и низкую стойку, например Lumifor LT-BGS

Описание

Lumifor LFBG-2 рефлектор для фона

