Visico VС-600HHLR импульсный осветитель 600 Дж

Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Visico VС-600HHLR – импульсный моноблок, изготовлен в металлическом корпусе с эстетичным дизайном. Имеется принудительное воздушное охлаждение. Фотограф может самостоятельно заменять лампы.
Байонет Bowens.
Характеристики:
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).
В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
