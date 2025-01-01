Visico VС-600HHLR импульсный осветитель 600 Дж

защита от перегрева и перенапряжения – да

время перезарядки 110V-120V/60Hz – 0,2~2,1 с

время перезарядки 220V-240V/50Hz – 0,2~1,3 с

диапазон регулирования выходной мощности – от полной до 1/32 плавно

Временно нет в наличии

Visico VС-600HHLR – импульсный моноблок, изготовлен в металлическом корпусе с эстетичным дизайном. Имеется принудительное воздушное охлаждение. Фотограф может самостоятельно заменять лампы.

