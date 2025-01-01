images
Visico VС-600HHLR импульсный осветитель 600 Дж

Visico VС-600HHLR импульсный осветитель 600 Дж

Visico
Артикул: NVF-1736

Visico VС-600HHLR – импульсный моноблок, изготовлен в металлическом корпусе с эстетичным дизайном. Имеется принудительное воздушное охлаждение. Фотограф может самостоятельно заменять лампы.

Байонет Bowens.

Описание

Характеристики:

  • выходная мощность – 600 Дж
  • ведущее число (2 м, ISO 100) – 1/60:86
  • диапазон регулирования выходной мощности – от полной до 1/32 плавно
  • время перезарядки 220V-240V/50Hz – 0,2~1,3 с
  • время перезарядки 110V-120V/60Hz – 0,2~2,1 с
  • длительность импульса – 1/800~1/1200
  • пилотный свет – 250 Вт
  • синхронизация – светосинхронизатор/синхрокабель/радиосинхронизатор/пульт
  • встроенный радиоприемник 2,4G – да
  • цветовая температура – 5600K±200К
  • импульсная лампа – «вставная» лампа (заменяемая пользователем)
  • напряжение синхронизации – низковольтный сигнал запуска 5В
  • охлаждение – принудительное
  • автоматический сброс мощности – да
  • защита от перегрева и перенапряжения – да
  • источник питания – 190-240В 50Гц переменного тока, 100-130В 60 Гц, схема автоматического регулятора напряжения
  • вес, кг – 2,8

Комплектация

  • Импульсный моноблок Visico VC-600HHLR.
  • Рефлектор.
  • Шнур питания (4м).
  • Кабель синхронизации (4м).
  • Пилотная лампа.
  • Инструкция по эксплуатации.

 

