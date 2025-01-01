Profoto B1 500 AirTTL To-Go Kit (901094) импульсная студийная фотовспышка

Описание

Наличие сменной встроенной батареи обеспечивается до 220 вспышек при полной мощности. Функция Quick Burst (20 кадров в секунду) не позволит пропустить прекрасный кадр в ожидании срабатывания вспышки. Мощность в 500 Дж регулируемая в диапазоне 9 стопов с шагом в 1/10 и обеспечивает достаточное освещение и точное управление. Моноблок совместим с широким ассортиментом инструментов для моделирования света Profoto. Характеристики: