Profoto B1 500 AirTTL To-Go Kit (901094) импульсная студийная фотовспышка

Profoto
Артикул: NVF-1087

Profoto B1 500 AirTTL (901094) – выносная вспышка с TTL.

Электропитание от батареи и радиоуправление избавляет от проводов. Моноблок подходит для фотосъемки как в студии, так и на выезде.

Описание

Наличие сменной встроенной батареи обеспечивается до 220 вспышек при полной мощности. Функция Quick Burst (20 кадров в секунду) не позволит пропустить прекрасный кадр в ожидании срабатывания вспышки. Мощность в 500 Дж регулируемая в диапазоне 9 стопов с шагом в 1/10 и обеспечивает достаточное освещение и точное управление. Моноблок совместим с  широким ассортиментом инструментов для моделирования света Profoto. Характеристики:

  • встроенная система AirTTL полностью поддерживает беспроводную работу со всеми существующими передатчиками Profoto Air на расстоянии до 300 м
  • заменяемая ионно-литиевая батарея высокой мощности и без эффекта памяти
  • быстрая перезарядка – от 0,1 до 1,9 с
  • функция Quick burst обеспечивает производительность до 20 импульсов в секунду
  • длительность импульса, способная «заморозить» действие – до 1/19,000 с
  • мощный пилотный светодиодный свет, который также можно использовать как свет для видеосъемки 
  • встроенный отражатель и крепление на стойки
  • размер, см – 31x14x21
  • вес с батареей, кг – 3,0

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Жак-Анри Лартиг
Жак-Анри Лартиг
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
