Profoto B1 500 AirTTL To-Go Kit (901094) импульсная студийная фотовспышка

Profoto B1 500 AirTTL (901094) – выносная вспышка с TTL.
Электропитание от батареи и радиоуправление избавляет от проводов. Моноблок подходит для фотосъемки как в студии, так и на выезде.
Наличие сменной встроенной батареи обеспечивается до 220 вспышек при полной мощности. Функция Quick Burst (20 кадров в секунду) не позволит пропустить прекрасный кадр в ожидании срабатывания вспышки. Мощность в 500 Дж регулируемая в диапазоне 9 стопов с шагом в 1/10 и обеспечивает достаточное освещение и точное управление. Моноблок совместим с широким ассортиментом инструментов для моделирования света Profoto. Характеристики:
