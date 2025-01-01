Grifon SS-300DI вспышка ведомая

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Grifon SS-300DI – студийная вспышка мощностью 300 Дж с регулировкой до 1/16 и пилотным галогенным светом 50 Вт.
Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки.
Импульсный осветитель Grifon SS-300DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предварительного импульса встроенной вспышки. Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.
Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 с (в зависимости от предустановленной мощности).
Технические характеристики:
