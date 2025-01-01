Grifon SS-300DI вспышка ведомая

Описание

Импульсный осветитель Grifon SS-300DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предварительного импульса встроенной вспышки. Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.

Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 с (в зависимости от предустановленной мощности).

Технические характеристики:

мощность вспышки – 300 Дж

ведущее число – 56

регулировка 1/16-1/1

пилотный свет – 50 Вт галогенный (нерегулируемый)

синхронизация по световому потоку, от ИК-синхронизатора, по синхрошнуру (разъем 3,5 мм)

цветовая температура 5400-5700К

масса – 1,4 кг