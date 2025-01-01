images
Grifon SS-300DI вспышка ведомая

Grifon SS-300DI вспышка ведомая

Grifon
Артикул: FTR-491

Grifon SS-300DI – студийная вспышка мощностью 300 Дж с регулировкой до 1/16 и пилотным галогенным светом 50 Вт. 

Импульсный прибор имеет байонет SS, что позволяет устанавливать на него соответствующие светоформирующие насадки.

Описание

Импульсный осветитель Grifon SS-300DI может работать даже с компактными фотоаппаратами без встроенного горячего башмака за счет отсечения предварительного импульса встроенной вспышки. Моноблок работает как по первому, так и по второму импульсу.

Вспышка выполнена в прочном металлическом корпусе и быстро заряжается. Скорость полного заряда составляет всего от 0,5 до 2 с (в зависимости от предустановленной мощности).

Технические характеристики:

  • мощность вспышки – 300 Дж
  • ведущее число – 56
  • регулировка 1/16-1/1 
  • пилотный свет – 50 Вт галогенный (нерегулируемый)
  • синхронизация по световому потоку, от ИК-синхронизатора, по синхрошнуру (разъем 3,5 мм)
  • цветовая температура 5400-5700К
  • масса – 1,4 кг
Официальная гарантия 1 год.

Комплектация

  • Импульсный моноблок 300 Дж –1 шт.
  • Синхрошнур – 1 шт.

