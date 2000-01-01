Godox E160 вспышка студийная

Описание

На задней панели вспышки распложен ЖК Дисплей, разъем для кабеля питания, гнездо для синхрокабеля, разъем для беспроводного управления и элементы управления.

Включение и отключение вспышки. Увеличение мощности импульса. Уменьшение мощности импульса. Выбор режима ведомой вспышки. Управление мощностью пилотного света. Включение и отключение звукового сигнала. Тестовая вспышка. Ведомая вспышка. Лампа пилотного света. Звуковой сигнал.

Мощность вспышки регулируется 20 ступенями 1.0-3.0(1/8-1/1), шаг - 0,1. Нужно также отметить стабильность мощности вспышки, отклонение от заданного числа составляет не более 2%.

Мощность пилотного света регулируется 9 уровнями.

Имеется функция пропуска предвспышки, что дает возможность синхронизироваться от камеры с TTL-вспышкой.

Опционально можно использовать пульт FT-16 для управления мощностью вспышки, пилотным светом, звуковым сигналом и запуском вспышки.

Автоматическое запоминание и воспроизведение пользовательских настроек.

Вспышка мультивольтажная, работает как от сети 100-120В/60 Гц, так и от сети 200-240В/50 Гц.

Вспышка оборудована установочным кронштейном и удобной ручкой для регулировки угла наклона и отверстием для зонта.

Технические характеристики: