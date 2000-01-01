Godox E160 вспышка студийная
Артикул: DAN-2059

Godox E160 вспышка студийная, мощность 160 Дж, пилотный свет 75 Вт. Байонет SS.

Легкая, компактная и надежная вспышка не занимает много места, идеально подходит для небольших студий, где необходимо экономить пространство. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E160 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков.

Описание

На задней панели вспышки распложен ЖК Дисплей, разъем для кабеля питания, гнездо для синхрокабеля, разъем для беспроводного управления и элементы управления.

Включение и отключение вспышки. Увеличение мощности импульса. Уменьшение мощности импульса. Выбор режима ведомой вспышки. Управление мощностью пилотного света. Включение и отключение звукового сигнала. Тестовая вспышка. Ведомая вспышка. Лампа пилотного света. Звуковой сигнал.

Мощность вспышки регулируется 20 ступенями 1.0-3.0(1/8-1/1), шаг - 0,1. Нужно также отметить стабильность мощности вспышки, отклонение от заданного числа составляет не более 2%.

Мощность пилотного света регулируется 9 уровнями.

Имеется функция пропуска предвспышки, что дает возможность синхронизироваться от камеры с TTL-вспышкой.

Опционально можно использовать пульт FT-16 для управления мощностью вспышки, пилотным светом, звуковым сигналом и запуском вспышки.

Автоматическое запоминание и воспроизведение пользовательских настроек.

Вспышка мультивольтажная, работает как от сети 100-120В/60 Гц, так и от сети 200-240В/50 Гц.

Вспышка оборудована установочным кронштейном и удобной ручкой для регулировки угла наклона и отверстием для зонта.

Технические характеристики:

  • максимальная мощность, Дж - 160
  • байонет - SS
  • ведущее число, м - 48 (ISO 100)
  • цветовая температура, К - 5600±200
  • регулировка мощности вспышки - 1.0-3.0(1/8-1/1)
  • пилотный свет, Вт -75
  • время перезарядки, с - 0,3-2
  • метод синхронизации - синхрокабель, кнопка тестовой вспышки, синхронизация ведомой вспышки
  • длительность импульса, с - 1/2000-1/800

Комплектация

  • Вспышка – 1 шт.
  • Сетевой кабель – 1 шт.
  • Синхрокабель – 1 шт.

