Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW вспышка студийная

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Ultima. Основное отличие от старой версии то что Ultima II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации!
Новый дизайн панели управления, панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз, фотографу легче видеть значения на ЖК дисплее.
Вспышка имеет небольшой размер, легкая и надежная.
На панели управления вспышкой находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрасной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 5А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.
Алюминиевый корпус обеспечивает прочность моноблока. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие с зажимным винтом для установки зонта.
Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.
Характеристики:
- максимальная мощность - 400 Дж
- ведущее число - 65
- цветовая температура - 5500к +/- 200к
- управление мощностью вспышки - от 1/16 до максимума
- лампа пилотного света - 150 вт
- управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
- время перезарядки - менее 1,5 с
- способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приёмника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
- длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
- байонет - Bowens
- предохранитель - 5 А
- вес моноблока - 2,25 кг