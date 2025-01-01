Falcon Eyes MF-32 вспышка 32 Дж ведомая

Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Falcon Eyes MF-32 – патронная вспышка мощностью 32 Дж.
Falcon Eyes MFA-HC – набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В комплекте пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зеленый фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. С помощью фильтров можно воспроизвести цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.
Grifon LH-27S – патрон с цоколем Е27 предназначен для установки патронных вспышек. Крепится с помощью клипсы. На клипсе установлена выступающая шарнирная часть, меняющая свое положение на 45 градусов от оси.
Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.
Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
FST UС-80 – фотозонт студийный комбинированный, отражающий/просветный.
Основа – просветный фотозонт, чехол съемный белый/черный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени и блики. Легко складывается и удобен при транспортировке. Диаметр купола, см – 80. Вес - 0,35 кг.
