Falcon Eyes MF-32 вспышка 32 Дж ведомая

Falcon Eyes
Falcon Eyes MF-32 – патронная вспышка мощностью 32 Дж.

Основное предназначение этой вспышки – выполнение вспомогательных функций при студийной съемке: подсветка отдельных участков кадра, подсветка предметов, создание бликов в нужных местах. Вспышка может также использоваться и как самодостаточный источник света при простейших видах съемки (например, фото на документы, предметной съемке). Благодаря наличию встроенного светосинхронизатора вспышка без дополнительных настроек может стать хорошим дополнением к комплекту студийного оборудования. Устанавливается в стандартный патрон Е27, что обуславливает свободу и простоту установки в различных условиях.
 
Характеристики:
  • мощность32 Дж
  • время перезарядки – менее 5 с
  • диапазон регулировки мощности – нет
  • пилотный свет – нет
  • цветовая температура5500-6000 К
  • длительность импульса – 1/1000 с
  • способ синхронизации – световая ловушка
  • байонетFalcon Eyes MF
  • питание – 180-250V (50Hz), патрон Е27 
  • вес, кг – 0,2

