Falcon Eyes MF-32 вспышка 32 Дж ведомая

Описание

Основное предназначение этой вспышки – выполнение вспомогательных функций при студийной съемке: подсветка отдельных участков кадра, подсветка предметов, создание бликов в нужных местах. Вспышка может также использоваться и как самодостаточный источник света при простейших видах съемки (например, фото на документы, предметной съемке). Благодаря наличию встроенного светосинхронизатора вспышка без дополнительных настроек может стать хорошим дополнением к комплекту студийного оборудования. Устанавливается в стандартный патрон Е27, что обуславливает свободу и простоту установки в различных условиях.

Характеристики: