Grifon LD-1000 LED-панель для фото и видео

Описание

LED-панель Girfon LD-1000 обеспечивает равномерное освещение всего объекта. С помощью шторок-отражателей можно управлять световым потоком, корректируя его направление. Яркость светового потока регулируется диммером на задней панели осветителя. Благодаря креплению кронштейна есть возможность устанавливать осветитель под любым углом, в том числе вертикально вверх, при креплении на стойку, или вертикально вниз, при креплении на пантограф. Фиксация положения производится удобными барашковыми винтами, расположенными по бокам осветителя.

Светодиодная панель излучает мягкий и ровный свет — наилучший для видео- и фотосъемки. LED-панель создана из экологически чистых материалов, в основе ее работы заложены энергосберегающие технологии. Она идеально подходит для небольших и средних студий, а также съемки вне помещении.

Особенности:

четыре отражающие шторки;

съемный металлический кронштейн для вертикального или горизонтально крепления прибора;

плавный диммер для регулировки светового потока, а также возможность включения одной или нескольких групп светодиодов;

возможность включения одной или нескольких групп светодиодов для тонкой настройки под собственные задачи;

охлаждающий кулер для длительного использования прибора;

легкий и компактный размер.

Технические характеристики:

модель — LD-1000;

люмен — 5400Lux (1м); 1500Lux (2м);

источник питания (AC) — 100v~240В 50/60hz;

кол-во светодидов — 1000 шт.;

предохранитель — 8А;

размеры — 392х352х86 мм.

Светодиодные лампы очень экономичны по энергопотреблению. Средний срок службы светодиодной лампочки 15-25 лет, что дает колосальную экономию средств при простоте использования без потери, а в некоторых случаях и приобретении качества получаемого освещения. Отсутствие каких-либо химических элементов в данных светильниках делает их использование экологичным и современным, а также безопасным для фотографа и окружения в случае неосторожного обращения с приборами.

