Grifon LD-1000 LED-панель для фото и видео

Grifon LD-1000 LED-панель для фото и видео

Grifon
Артикул: FTR-994

Современная светодиодная панель на 1000 светодиодов Girfon LD-1000 – один из самых мощных светодиодных приборов. Используется для видеосъемки и в качестве постоянного света при фотосъемке.

Описание

LED-панель Girfon LD-1000 обеспечивает равномерное освещение всего объекта. С помощью шторок-отражателей можно управлять световым потоком, корректируя его направление. Яркость светового потока регулируется диммером на задней панели осветителя. Благодаря креплению кронштейна есть возможность устанавливать осветитель под любым углом, в том числе вертикально вверх, при креплении на стойку, или вертикально вниз, при креплении на пантограф. Фиксация положения производится удобными барашковыми винтами, расположенными по бокам осветителя.
 
Светодиодная панель излучает мягкий и ровный свет — наилучший для видео- и фотосъемки. LED-панель создана из экологически чистых материалов, в основе ее работы заложены энергосберегающие технологии. Она идеально подходит для небольших и средних студий, а также съемки вне помещении.
 
Особенности:
  • четыре отражающие шторки;
  • съемный металлический кронштейн для вертикального или горизонтально крепления прибора;
  • плавный диммер для регулировки светового потока, а также возможность включения одной или нескольких групп светодиодов;
  • возможность включения одной или нескольких групп светодиодов для тонкой настройки под собственные задачи;
  • охлаждающий кулер для длительного использования прибора;
  • легкий и компактный размер.
 
Технические характеристики:
 
  • модель — LD-1000;
  • люмен — 5400Lux (1м); 1500Lux (2м);
  • источник питания (AC) — 100v~240В 50/60hz;
  • кол-во светодидов — 1000 шт.;
  • предохранитель — 8А;
  • размеры — 392х352х86 мм.
Светодиодные лампы очень экономичны по энергопотреблению. Средний срок службы светодиодной лампочки 15-25 лет, что дает колосальную экономию средств при простоте использования без потери, а в некоторых случаях и приобретении качества получаемого освещения. Отсутствие каких-либо химических элементов в данных светильниках делает их использование экологичным и современным, а также безопасным для фотографа и окружения в случае неосторожного обращения с приборами.
 
Технические параметры:
  • Вес 3,17 кг
  • Гарантия 12 мес.
  • Страна происхождения Китай
  • Регулировка мощности 0-100%
  • Цветовая температура 5600~6200 K

