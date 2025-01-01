GreenBean DayLight 60 LED светодиодный осветитель

Описание

Осветитель разработан с применением новейших технологий в индустрии светового оборудования. Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки.

Для формирования светового потока применены SMT (surface mount technology) светодиоды. Светодиоды этого типа изготовлены по технологии поверхностного монтажа. В отличие от обычной, данная технология обеспечивает меньшие габариты конструкции и лучший теплоотвод.

Светодиоды закрыты несъемным белым диффузором. Он формирует равномерный мягкий световой пучок без четких границ и резких перепадов яркости, характерных для открытых светодиодов. Диффузор также защищает диоды от механических повреждений.

Формируемый световой пучок по цветовой температуре (5500 К) совпадает с цветовой температурой дневного света, что позволяет комбинировать осветитель с естественным источником света и использовать предустановленный в камере баланс белого.

U-образный кронштейн позволит установить осветитель как на классическую стойку, так и подвесить его с помощью потолочной системы крепления. Осветитель устанавливается на стандартное крепление диаметром 5/8".

Модуль управления осветителем, на котором расположен диммер для регулировки мощности, выключатель питания и порты дистанционного управления, вынесен отдельно и смонтирован на кронштейне. Регулировка мощности производится плавно без скачков, вокруг диммера проградуирована шкала, которая помогает запомнить нужные настройки.

Питание может осуществляться как от сети так и от аккумулятора с разъемом D-Tap. На кронштейне смонтирована площадка для установки аккумулятора с разъемом D-Tap (аккумулятор приобретается отдельно, кабель D-Tap и лента для фиксации аккумулятора в комплекте). Входное напряжение осветителя 13-18 В. В комплект поставки включен сетевой адаптер с выходным напряжением 18 В 4А.

Пульт дистанционного управления подключается к модулю управления с помощью кабеля (Cat 5e) и позволяет дистанционно регулировать мощность осветителя или группы осветителей, для этого в модуле управления предусмотрен дополнительный выходной разъем связывающий осветители в группу. Пульт и два кабеля включены в стандартный комплект поставки.

На корпусе осветителя расположены две черные матовые шторки. Шторки несъемные, но могут откидываться под достаточным углом, чтобы не оказывать влияния на пучок света, когда это не требуется.



Характеристики: