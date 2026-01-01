Aputure Lantern 90 софтбокс

Софтбокс Aputure Lantern 90.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 90 см. Вес - 2,5 кг.
Софтбокс состоит из металлического каркаса с подпружиненными спицами и тканевого диффузора. Диффузор белого цвета крепится на каркасе застежками-липучками. Задний фрагмент диффузора имеет серебряное отражающее покрытие.
Модификатор поставляется с юбкой для управления световым потоком. Угол распростронения луча 270 градусов, поглощение света - 1 стоп.
Совместим с любым светодиодным осветителем или стробоскопом с байонетным креплением Bowens.
Godox FT-AD600Pro - импульсная лампа для вспышки Godox Witstro AD600 Pro.
Импульсная галогенная лампочка мощностью 600 Вт. Обеспечивает стабильную цветовую температуру 5600+/- 200 К при мощности импульса до 600 Дж. Благодаря четырехпиновому разъему легко подключается к моноблоку.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Aputure Light Box 60х90 - софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. В комплекте соты.
Aputure Light Box 45х45 софтбокс.
Софтбокс квадратной формы 45х45 см для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Софтбокс сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°.
