Aputure Lantern 90 софтбокс
Aputure
Артикул: DAN-6912

Софтбокс Aputure Lantern 90.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 90 см. Вес - 2,5 кг.



Описание

Софтбокс состоит из металлического каркаса с подпружиненными спицами и тканевого диффузора. Диффузор белого цвета крепится на каркасе застежками-липучками. Задний фрагмент диффузора имеет серебряное отражающее покрытие.

Модификатор поставляется с юбкой для управления световым потоком. Угол распростронения луча 270 градусов, поглощение света - 1 стоп.

Совместим с любым светодиодным осветителем или стробоскопом с байонетным креплением Bowens.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера