Aputure Amaran 100d осветитель

Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.
Осветитель Aputure Amaran 100d.
Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность - 100 Вт. Цветовая температура - 5600K (Daylight), индекс CRI ≥95. Моноблок имеет LCD-дисплей, питание обеспечивается от сети через адаптер переменного тока (в комплекте) по разъему DC 48 В. В комплекте рассеиватель.
Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.
Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.
Благодаря использованию поликарбонатного корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию.
Байонет Bowens которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок. Кроме того на приборе предусмотрен держатель для установки фотозонта.
На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей, отображающий текущие параметры. Яркость освещения в пределах от 0 до 100 градусов регулируется диммером на корпусе, а также через Sidus Link со смартфона по Bluetooth.
Прибор благодаря встроенному адаптеру питания 100–240 В, всегда готов к использованию на съемочных локациях во всем мире.
Характеристики:
Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.
