Aputure Amaran 100d осветитель
Aputure Amaran 100d осветитель
Aputure Amaran 100d осветитель
Aputure Amaran 100d осветитель
Aputure Amaran 100d осветитель
Aputure Amaran 100d осветитель
Aputure Amaran 100d осветитель

Aputure Amaran 100d осветитель

Aputure
Артикул: DAN-6913

Осветитель Aputure Amaran 100d.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность - 100 Вт. Цветовая температура - 5600K (Daylight), индекс CRI ≥95. Моноблок имеет LCD-дисплей, питание обеспечивается от сети через адаптер переменного тока (в комплекте) по разъему DC 48 В. В комплекте рассеиватель.



Описание

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.

Благодаря использованию поликарбонатного корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. 

Байонет Bowens которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок. Кроме того на приборе предусмотрен держатель для установки фотозонта.

На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей, отображающий текущие параметры. Яркость освещения в пределах от 0 до 100 градусов регулируется диммером на корпусе, а также через Sidus Link со смартфона по Bluetooth.

Прибор благодаря встроенному адаптеру питания 100–240 В, всегда готов к использованию на съемочных локациях во всем мире.

Характеристики:

  • цветовая температура - 5600 К
  • мощность - 100 Вт
  • CRI - >95
  • регулировка яркости - 0-100%
  • байонет - Bowens
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • дистанционное управление - приложение Sidus Link со смартфона по Bluetooth

