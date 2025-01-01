Falcon Eyes THL-1000 лампа для QL-1000BW.

Falcon Eyes SSA-SBU 6060 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.
Размер 60х60 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Данная модель софтбокса не имеет дополнительного внутреннего рассеивателя. Байонет - SS (диаметр 100 мм). Вес - 0,7 кг.