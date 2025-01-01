images
Falcon Eyes THL-1000 лампа для QL-1000BW.

Falcon Eyes THL-1000 – лампа для галогенных осветителей QL-1000BW. Цоколь – GX 9,5

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

