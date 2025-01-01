Falcon Eyes CBH-REEL – подъемник фона. Предназначен для установки непосредственно на стойки, горизонтальные или вертикальные трубы. Система крепления только для фонов намотанных на трубу до 55 мм.
Falcon Eyes FT-9069VT – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes SL-300.
Fotokvant R-80 5 in1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.
Fotokvant PRB-013 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии» с шармом (подвеской). Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.
Fotokvant SB-150BW – октобокс диаметром 150 см с адаптером Bowens. Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
