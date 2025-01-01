images
GreenBean лампа галогенная FHL-1000 для осветителя Fresnel 1000

GreenBean лампа галогенная FHL-1000 для осветителя Fresnel 1000

GreenBean
Артикул: VBR-015

GreenBean FHL-1000 – лампа галогенная. Предназначена для осветителя Fresnel 1000.

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 1000
  • цоколь – G22
  • питание – 220В 50Гц
  • цветовая температура, К – 3200
  • ресурс лампы, ч – 10000

