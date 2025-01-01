GreenBean Fresnel 1000 осветитель галогенный с линзой Френеля

Fotokvant Муравей 400 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.
Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 40 см. Грузоподъемность стола - 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс.
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean Fresnel 1000 – осветитель 1000 Вт с линзой Френеля, регулировкой мощности и эффективной пассивной бесшумной системой охлаждения.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant Муравей 400 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.
Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 40 см. Грузоподъемность стола - 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс.
Wansen
Работай с цветом без бликов