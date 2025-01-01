images
GreenBean Fresnel 1000 осветитель галогенный с линзой Френеля

GreenBean Fresnel 1000 осветитель галогенный с линзой Френеля

GreenBean
Артикул: VBR-023

GreenBean Fresnel 1000 – осветитель 1000 Вт с линзой Френеля, регулировкой мощности и эффективной пассивной бесшумной системой охлаждения.

Описание

Прибор обеспечивает возможность получения, как равномерных широких потоков заливающего света, так и очень ярких небольших световых пятен с резкими границам за счет использования линзы Френеля и сферического отражателя. Благодаря своей универсальности осветители с френелевыми линзами в видео- и киносъемке применяются наиболее часто. Их можно настроить так, чтобы получить широкий заполняющий луч или сформировать узкий и яркий пучок света.
 
Регулировка мощности и кнопка включения расположены на кабеле питания. Регулировка мощности от min к max осуществляется плавно. Для замены лампы не нужно производить разборку прибора. Держатель для шторок и вспомогательных устройств поворачивается на 360°. Шторки легко снимаются.
Прибор оснащен эффективной системой конвекционного охлаждения с двойными стенками.
Осветитель устанавливается на стойки диаметром 5/8”.
 
Технические характеристики
  • Мощность: 1000 Вт
  • Регулировка мощности: плавная
  • Питание: 220 В/50 Гц
  • Цветовая температура: 3200 К
  • Ресурс ламп: 10 000 часов
  • Диаметр линзы: 130 мм
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав и сталь
  • Вес: 7,3 кг

Комплектация

  • Осветитель
  • Кабель питания
  • Ручка-держатель
  • Лампочка – 2 шт.
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Арт. NVF-9016
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Муравей 400 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.

Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 40 см. Грузоподъемность стола - 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс. 

35 980 ₽
В корзину

Видео

Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера