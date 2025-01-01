GreenBean Fresnel 1000 осветитель галогенный с линзой Френеля

Прибор обеспечивает возможность получения, как равномерных широких потоков заливающего света, так и очень ярких небольших световых пятен с резкими границам за счет использования линзы Френеля и сферического отражателя. Благодаря своей универсальности осветители с френелевыми линзами в видео- и киносъемке применяются наиболее часто. Их можно настроить так, чтобы получить широкий заполняющий луч или сформировать узкий и яркий пучок света.

Регулировка мощности и кнопка включения расположены на кабеле питания. Регулировка мощности от min к max осуществляется плавно. Для замены лампы не нужно производить разборку прибора. Держатель для шторок и вспомогательных устройств поворачивается на 360°. Шторки легко снимаются.

Прибор оснащен эффективной системой конвекционного охлаждения с двойными стенками.