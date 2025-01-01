Falcon Eyes ML-105/E27 люминесцентная лампа для осветителей серии LHPAT/26-1/40-1

Арт. VBR-141

Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.

Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.

