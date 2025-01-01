Falcon Eyes ML-105/E27 люминесцентная лампа для осветителей серии LHPAT/26-1/40-1

Grifon MR-4 – универсальное байонетное кольцо для крепления модификаторов света Grifon на студийные световые приборы разных производителей.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes ML-105/E27 – лампа дневного света ML-105/E27 для моноблоков Falcon Eyes серии LHPAT/26-1/40-1.
Лампа дневного света ML-105/E27 под патрон Е27 предназначена для флуоресцентного осветителя Falcon Eyes LHPAT/26-1/40-1.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon MR-4 – универсальное байонетное кольцо для крепления модификаторов света Grifon на студийные световые приборы разных производителей.
Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.
Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.
Grifon KIT-3B4 - фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/черный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет серый/зеленый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Grifon F6-125W - энергосберегающая лампа для комплектов и наборов. Цоколь - Е27, мощность -125 Вт, цветовая температура 5500 К.
Wansen
Работай с цветом без бликов