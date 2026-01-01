images
Hensel Integra Mini 300 8370P4191 комплект студийных осветителей 3 шт.
Hensel Integra Mini 300 8370P4191 комплект студийных осветителей 3 шт.
Hensel Integra Mini 300 8370P4191 комплект студийных осветителей 3 шт.
Hensel Integra Mini 300 8370P4191 комплект студийных осветителей 3 шт.

Hensel Integra Mini 300 8370P4191 комплект студийных осветителей 3 шт.

Hensel Integra Mini 300 8370P4191 – комплект профессионального студийного света, состоящий из трех импульсных источников HENSEL Integra Mini 300, мощностью по 300 Дж каждый и сумки для транспортировки. Покупка комплекта осветителей дает возможность получить значительную выгоду по сравнению с розничными ценами за один прибор.

Описание

Характеристики:

  • мощность, Дж – 300
  • пилотный свет – 300W/ 230V/ цоколь G6.35
  • время перезарядки, с – макс. 1,2 с / мин 0,25 с
  • индикация готовности вспышки – визуальная (лампа статуса готовности)
  • диапазон регулировки мощности – 1/1-1/32 с шагом 0,1 ступени
  • длительность импульса – (t=0,5) 1/900 c
  • размер, см – 26х12,3х18
  • вес, кг – 2,3

Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
