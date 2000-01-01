Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB комплект студийного оборудования
Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB комплект студийного оборудования

Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2232

Готовый комплект Falcon Eyes UltimaKit II 2400SL-SB для студийной съемки. Две вспышки, два софтбокса, две стойки и сумка для переноски.

Комплект можно использовать как в профессиональной, так и в домашней студии. Подходит для портретной съемки, а также для съемки предметов, рекламы, ювелирных изделий, одежды и аксессуаров для интернет-каталогов и пр.

Описание

В моноблоках установлен универсальный байонет Bowens, который используется в большом количестве насадок. Вы сможете расширить ваш комплект, докупив бюджетные портретные тарелки, софтбоксы других размеров и рефлекторы. Мощность вспышки 400 Дж, пилотный свет 150 Вт. В новых моноблоках серии Ultima встроена беспроводная синхронизация. Также изменен угол панели управления на моноблоке, теперь он распложен под углом, что облегчает чтение информации на ЖК дисплее.

Стойки с пружинной системой амортизации. Высота стоек 2 метра, 3 секции, компактные в сложенном видео. В верхней части стойки адаптер с диаметром 5/8" и с резьбой 1/4".

В комплекте два прямоугольных софтбокса 60х90 см, которые идеально подходят для большинства задач фотографа. Мягкий свет обеспечивает внешний диффузор, внутренний диффузор отвечает на равномерное распределение света по всему софтбоксу. Внутренние стенки софтбокса серебристые.

Прочная и надежная сумка с укрепленными стенками изготовлена специально под размер комплекта. Стенки и перегородки дополнены поролоновыми вставками. Безопасная транспортировка и надежное хранение.

Технические характеристики:

  • максимальная мощность, Дж – 400
  • ведущее число – 65
  • управление мощностью вспышки, % 5-100, шаг 5
  • время перезарядки, с – менее 1,5
  • длительность импульса, с – 1/2000-1/800
  • байонет – Bowens
  • цветовая температура, К – 5500+/-200
  • питание, В – 220-240
  • управление мощностью – 1/16-1/1
  • вес моноблока, кг – 2,25
  • пилотный свет, Вт – 150
  • максимальная высота стойки, см – 200
  • минимальная высота стойки, см – 70
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • амортизатор – пружина
  • софтбокс, см – 60х90
  • переходное кольцо, мм – 145
  • вес комплекта, кг - 11,3

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Ultima II SL-400 BW, шт. - 2.
  • Стойка Falcon Eyes L-2000, шт. - 2.
  • Софтбокс SB-BW 6090, шт. - 2.
  • Синхрокабель, шт. - 1.
  • Сумка SKB-15, шт. - 1.

