Falcon Eyes QLBK-500 комплект галогенного света

Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Falcon Eyes QLBK-500 – комплект из двух галогенных осветителей по 500 ватт каждый, с зонтами и стойками. Все упаковано в удобную сумку для хранения и переноски.
Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.
