Falcon Eyes QLBK-500 комплект галогенного света

Описание

Комплект с постоянным светом QLBK-500 особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок. Работа с подобными осветителями хорошо подходит как для портретной, так и для предметной съемки. Также постоянный свет востребован и для видеосъемки.