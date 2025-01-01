images
Falcon Eyes QLBK-500 комплект галогенного света

Falcon Eyes QLBK-500 комплект галогенного света

Falcon Eyes
Артикул: VBR-195

Falcon Eyes QLBK-500 – комплект из двух галогенных осветителей по 500 ватт каждый, с зонтами и стойками. Все упаковано в удобную сумку для хранения и переноски.

Описание

Комплект с постоянным светом QLBK-500 особенно удобен для начинающих фотографов, так как позволяет заранее оценить светотеневой рисунок. Работа с подобными осветителями хорошо подходит как для портретной, так и для предметной съемки. Также постоянный свет востребован и для видеосъемки. 

Комплектация

  • Осветитель QL-500BW – 2 шт.
  • Стойка LM-2400A – 2 шт.
  • Зонт UR-48T – 2 шт.
  • Сумка – 1 шт.

