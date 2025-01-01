images
FST LED-25UC комплект постоянного света
FST LED-25UC комплект постоянного света
FST LED-25UC комплект постоянного света

FST LED-25UC комплект постоянного света

FST
Артикул: OLE-2159

В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт, цветовая температура 5400К. Цоколь Е27. Универсальный комбинированный фотозонт диаметром 80 см можно использовать на просвет и на отражение. Максимальная высота стойки 210 см. Комплект применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов, для съемки фото на документы. 

Описание

Характеристики лампы :

  • Мощность  25 Вт
  • Цветовая температура  -  5400 K
  • Световой поток 2200 LM
  • CRI  90+
  • AC 100-250 V
  • Цоколь E27

Комплектация

  • Фотозонт FST UC-80 комбинированный
  • Патрон для ламп FST FLH
  • Лампа FST L-E27-LED25 
  • Стойка FST LS-210 см

