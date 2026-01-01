FST FK-LED25 Kit комплект постоянного света
Артикул: MTG-1757

FST FK-LED25 Kit комплект постоянного света. 

Комплект студийного света FST FK-LED25 kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27  50x70 см. Применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.

Описание

Характеристики лампы и прочие :

  • Мощность    -     25 W
  • Цветовая температура  -  5400 K
  • CRI -    90+
  • AC -  100-250 V
  • Цоколь    -    E27
  • Световой поток  -   2200 LM
  • Стойка - 210 см
  • Софт-бокс - 50х70 см, цоколь Е-27

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 50x70 см, патрон Е27 - 1 шт
  • Лампа FST L-E27-LED25 , 25 Вт - 1 шт
  • Стойка FST LS-210 см - 1 шт

