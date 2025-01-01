Falcon Eyes QL-1000BW осветитель галогенный

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.
Диаметр купола 101 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes QL-1000BW – галогенный осветитель с плавной регулировкой мощности. Подходит для фотостудий в качестве надежного источника постоянного света.
Оснащен байонетом Bowens.
Характеристики:
Falcon Eyes THL-1000 – лампа для галогенных осветителей QL-1000BW. Цоколь – GX 9,5
Фотозонт Falcon Eyes UR-48T – просветный зонт, который может использоваться на отражение.
Потеря по мощности света составляет до 50%. Диаметр купола 97 см, глубина – 31 см, длина зонта 70 см, толщина штифта зонта 0,8 см. Спицы изготовлены из стекловолокна, соединительные элементы – из ударопрочного пластика. Вес - 350 г.
FST F-002 – галогенный осветитель на ножках мощностью 50 Вт, предназначен для предметной съемки.
Вес - 0,35 кг.
Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.
Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.
Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
