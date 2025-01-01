images
Falcon Eyes QL-1000BW осветитель галогенный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-295

Falcon Eyes QL-1000BW – галогенный осветитель с плавной регулировкой мощности. Подходит для фотостудий в качестве надежного источника постоянного света.

Оснащен байонетом Bowens.

 

Описание

Характеристики:

  • питание – 220-240 В
  • цветовая температура – 3200 К
  • угол освещения – 55 град.
  • мощность – 1000 Вт
  • ресурс лампы – 200 часов
  • регулировка мощности – плавная
  • размеры (ДхВхШ), мм – 290х127х127
  • вес – 2,5 кг

 

