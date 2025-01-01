Falcon Eyes QL-1000BW осветитель галогенный

Арт. NVF-9143

до конца распродажи 6 дн

Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.

Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.

