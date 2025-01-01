GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля

Наличие линзы Френеля позволяет получить интенсивный направленный световой поток, а фокусировочный механизм – изменять угол освещения по усмотрению. Применение линзы Френеля позволило снизить вес осветителя по сравнению с аналогичными приборами с обычными линзами . Наличие встроенных быстросъемных шторок дает возможность ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы избежать нежелательной засветки объектива камеры. Выключатель прибора расположен на кабеле питания, поэтому управлять прибором можно не снимая его с системы крепления.

Технические характеристики: