GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля
GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля
GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля
GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля
GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля

GreenBean Fresnel 300 осветитель галогенный с линзой Френеля

GreenBean
Артикул: VBR-025

GreenBean Fresnel 300 – осветитель  с мощностью светодиода 100 Вт. Есть фокусировка светового луча. Модель отличается низким уровнем нагрева при минимальном энергопотреблении. В металлическом корпусе.

Описание

Наличие линзы Френеля позволяет получить интенсивный направленный световой поток, а фокусировочный механизм – изменять угол освещения по усмотрению. Применение линзы Френеля позволило снизить вес осветителя по сравнению с аналогичными приборами с обычными линзами. Наличие встроенных быстросъемных шторок дает возможность ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы избежать нежелательной засветки объектива камеры. Выключатель прибора расположен на кабеле питания, поэтому управлять прибором можно не снимая его с системы крепления.
 
Технические характеристики:
  • мощность светодиода, Вт – 100 
  • освещенность, лк – 1800 на 2 м
  • регулировка яркости – отсутствует 
  • ресурс светодиода, час – 30 000
  • цветовая температура, К – 5500
  • цветовая температура (с фильтром), К – 3200
  • рабочая температура, С – от 0 до 45
  • максимально допустимая относительная влажность, % – 95
  • охлаждение – конвекционное
  • материал корпуса – алюминий
  • напряжение, В – 220
  • частота, Гц – 50
  • габаритные размеры, мм – 330х280х265
  • вес осветителя, кг – 3,9

Видео

