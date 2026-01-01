Jinbei DC-600 Ring Flash Head вспышка

Арт. NVF-2012

Reddevil RDL S1200 – специальный рассеиватели из прочной парашютной ткани. Крепится на корпус в непосредственной близости от ламп. Дает мягкий, ровный свет и монолитные блики. Предназначен для использования с приборами Reddevil RDL 4x1200 S.