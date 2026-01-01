Режим работы 9 марта: МСК с 11:00 до 18:00, СПБ - выходной
Jinbei DC-600 Ring Flash Head вспышка
Jinbei DC-600 Ring Flash Head вспышка
Jinbei DC-600 Ring Flash Head вспышка
Jinbei DC-600 Ring Flash Head вспышка

Jinbei DC-600 Ring Flash Head вспышка

Jinbei
Артикул: NVF-6727

Jinbei DC-600 Ring Flash Head – кольцевая вспышка для генераторной системы Jinbei.

Описание

Характеристики:

  • мощность, Дж – 600
  • ведущее число – 76  
  • время зарядки, с – 1,8-3,8
  • длинна импульса, с – 1/800 -1/1200
  • цветовая температура, К – 5500
  • размер, мм – 180×100

