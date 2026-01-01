Think Tank Vision 10 Graphite сумка для фотоаппарата

Сумка имеет привлекательный и сдержанный дизайн. Модель обеспечивает высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящей фототехники.
Сумка изготовлена из нейлона и полиэстера, и имеет водонепроницаемое, устойчивое к истиранию дно.
Откидная крышка закрывает отсек для ценных вещей и основной отсек который закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.
Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.
Характеристики:
- внешний размер - 30x21x16 см
- внутренний размер - 26х19х12,5 см
- материал - полиэстер, нейлон
- вес - 0,82 кг
- цвет - графит