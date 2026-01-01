Manfrotto MB MA-SB-C1 сумка для фотоаппарата Advanced Compact Shoulder Bag 1

Fujimi FT38S – компактный и легкий штатив с шаровой головой серии S для DSLR и видео камер.
Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 1,4.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MB MA-SB-C1 – многофункциональная сумка для фотоаппарата Advanced Compact Shoulder Bag 1, для хранения и транспортировки фотокамер Sony A7 или Fujifilm X-T с 2-3 объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Большой верхний карман на молнии с дополнительной защитой предназначен для хранения телефонов и других аксессуаров. Сумка открывается в обратную сторону, что предохраняет ваше оборудование от случайного выпадения. Удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fujimi FT38S – компактный и легкий штатив с шаровой головой серии S для DSLR и видео камер.
Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 1,4.
Fotokvant CAP-62-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 62 мм.
Работай с цветом без бликов
Wansen