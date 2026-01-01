images
Manfrotto MB MA-SB-C1 сумка для фотоаппарата Advanced Compact Shoulder Bag 1
Артикул: NVF-6870

Manfrotto MB MA-SB-C1 – многофункциональная сумка для фотоаппарата Advanced Compact Shoulder Bag 1, для хранения и транспортировки фотокамер Sony A7 или Fujifilm X-T с 2-3 объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Большой верхний карман на молнии с дополнительной защитой предназначен для хранения телефонов и других аксессуаров. Сумка открывается в обратную сторону, что предохраняет ваше оборудование от случайного выпадения. Удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.

 

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 12
  • внутренняя длина, см – 24
  • внутренняя ширина, см – 10
  • внешние размеры – 18х12х26
  • водостойкая ткань – да
  • CPS Manfrotto (система защиты камеры от удара) – да
  • модульные разделители – да
  • вес, кг – 0,38

