Manfrotto MB MA-SB-C1 сумка для фотоаппарата Advanced Compact Shoulder Bag 1

Артикул: NVF-6870

Manfrotto MB MA-SB-C1 – многофункциональная сумка для фотоаппарата Advanced Compact Shoulder Bag 1, для хранения и транспортировки фотокамер Sony A7 или Fujifilm X-T с 2-3 объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Большой верхний карман на молнии с дополнительной защитой предназначен для хранения телефонов и других аксессуаров. Сумка открывается в обратную сторону, что предохраняет ваше оборудование от случайного выпадения. Удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.