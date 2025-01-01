GreenBean Keeper 01 сумка для фотоаппарата

Описание

Сумка GreenBean Keeper 01 вмещает в себя небольшую зеркальную камеру с компактным объективом или беззеркальную камеру (например Sony Nex) с дополнительным объективом, аксессуары.

Изготовлена из прочного износоустойчивого материала, внутри обшита вельветом для защиты оборудования от царапин и повреждений. Двухзамковая молния защитит оборудование от климатических воздействий.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. При необходимости можно снять лямку и подвесить сумку к разгрузке или ремню брюк.

Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Во внутренних карманах можно разместить карты памяти и батарейки.

С внешней стороны располагаются два кармана-сетки и карман на молнии, в них помещаются дополнительные аксессуары: светофильтры, зарядное устройство, пульт ДУ и т. д. В отдельном отсеке находится дождевик.

Характеристики: