GreenBean Forward 02 сумка для видеотехники

Сумка Tenba Cineluxe Shoulder Bag 16 для фото и видеотехники
Сумка предназначена для размещения беззеркальных или зеркальных камер с 3-5 объективами или профессиональных видеокамер и компактных кинокамер длиной до 34 см.
GreenBean Forward 02 – сумка для камкордера (Sony, Canon, Panasonic и т. д.) среднего размера с дополнительным оборудованием и аксессуарами. Внутренний размер, мм – 500х200х220.
Вместительная сумка предназначена для транспортировки и хранения камкордера среднего размера и дополнительного оборудования. Изготовлена из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из вельвета яркого оранжевого цвета, на фоне которого не затеряются даже самые мелкие предметы. По периметру сумки располагаются ребра жесткости.
Двухстворчатая крышка с предохранительным замком для быстрого доступа к камере. Металлические язычки молний снабжены удобными нейлоновыми петлями. Широкая лямка распределяет нагрузку на плече и обеспечивает комфортную эксплуатацию. Удобные ручки со стяжкой.
Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под оборудование. Внешний боковой отсек с жесткой крышкой позволит разместить необходимые аксессуары.
Характеристики:
