GreenBean Forward 02 сумка для видеотехники

GreenBean Forward 02 сумка для видеотехники

GreenBean
Артикул: NVF-6050

GreenBean Forward 02 – сумка для камкордера (Sony, Canon, Panasonic и т. д.) среднего размера с дополнительным оборудованием и аксессуарами. Внутренний размер, мм – 500х200х220.

Описание

Вместительная сумка предназначена для транспортировки и хранения камкордера среднего размера и дополнительного оборудования. Изготовлена из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из вельвета яркого оранжевого цвета, на фоне которого не затеряются даже самые мелкие предметы. По периметру сумки располагаются ребра жесткости.

Двухстворчатая крышка с предохранительным замком для быстрого доступа к камере. Металлические язычки молний снабжены удобными нейлоновыми петлями. Широкая лямка распределяет нагрузку на плече и обеспечивает комфортную эксплуатацию. Удобные ручки со стяжкой.

Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под оборудование. Внешний боковой отсек с жесткой крышкой позволит разместить необходимые аксессуары.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 630х325х360
  • вес, кг – 2,8

Полезные ссылки

