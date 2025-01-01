GreenBean Forward 02 сумка для видеотехники

Описание

Вместительная сумка предназначена для транспортировки и хранения камкордера среднего размера и дополнительного оборудования. Изготовлена из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из вельвета яркого оранжевого цвета, на фоне которого не затеряются даже самые мелкие предметы. По периметру сумки располагаются ребра жесткости.

Двухстворчатая крышка с предохранительным замком для быстрого доступа к камере. Металлические язычки молний снабжены удобными нейлоновыми петлями. Широкая лямка распределяет нагрузку на плече и обеспечивает комфортную эксплуатацию. Удобные ручки со стяжкой.

Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под оборудование. Внешний боковой отсек с жесткой крышкой позволит разместить необходимые аксессуары.

Характеристики: