Case Logic AUA-311 сумка для фотоаппарата
Case Logic
Артикул: NVF-6586

Case Logic AUA-311 – сумка для фотоаппарата, также вмещает нетбук или iPad и обеспечивая удобное размещение всех необходимых аксессуаров. Размер, см – 32,5 x 6,1 x 24,9. 

Описание

Кейс подходит также для ноутбука с диагональю экрана до 11" и iPad. В нижней части переднего отделения можно хранить кабели питания, которые больше не будут вам мешать.

Панель-органайзер расположенная в переднем отделении, имеет специальное место для хранения внешнего жесткого диска, ручек и иных принадлежностей, а бумаги в файловых папках не мнутся благодаря специальному карману, отделяющему их от электроники.

Сумка также имеет закрывающееся на молнию переднее отделение которое обеспечивает сохранность вашего смартфона и легкий доступ к нему. Регулируемый плечевой ремень и удобная плотно набитая ручка создают комфорт при длительном ношении.

Характеристики:

  • размер, см – 32,5 x 6,1 x 24,9
  • материалы – полиэстер
  • вес, кг – 0.35

