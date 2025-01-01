Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.
Case Logic AUA-311 – сумка для фотоаппарата, также вмещает нетбук или iPad и обеспечивая удобное размещение всех необходимых аксессуаров. Размер, см – 32,5 x 6,1 x 24,9.
Кейс подходит также для ноутбука с диагональю экрана до 11" и iPad. В нижней части переднего отделения можно хранить кабели питания, которые больше не будут вам мешать.
Панель-органайзер расположенная в переднем отделении, имеет специальное место для хранения внешнего жесткого диска, ручек и иных принадлежностей, а бумаги в файловых папках не мнутся благодаря специальному карману, отделяющему их от электроники.
Сумка также имеет закрывающееся на молнию переднее отделение которое обеспечивает сохранность вашего смартфона и легкий доступ к нему. Регулируемый плечевой ремень и удобная плотно набитая ручка создают комфорт при длительном ношении.
Характеристики:
