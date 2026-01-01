Think Tank Urban Access 13 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить носимое в нем оборудование.
Основное отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На внутренней стороне крышки расположен карман для планшета с диагональю до 13 дюймов. На внешней фронтальной панели расположено крепление для размещения монопода или штатива.
В боковых карманах имеются прочные сетчатые кармашки на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.
В дополнительном отделении можно разместить личные вещи, кошелек, записную книжку и ручку.
Для предотвращения кражи есть возможность блокировать молнию навесным замком.
В комплекте чехол-дождевик.
Характеристики:
- материал - нейлон, полиуретан
- внешний размер - 48x31x23 см
- внутренний размер - 33x26x14 см
- вес - 1,7 кг
- цвет - черный