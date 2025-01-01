images
National Geographic NG A5290 Africa рюкзак для фотоаппарата

National Geographic NG A5290 Africa рюкзак для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1044

National Geographic NG A5290 Africa – удобный рюкзак для хранения и переноски DSLR-камеры, нескольких объективов и мелких аксессуаров. Изготовлен из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Внутри нижняя секция отделена от верхней потайным съемным карманом. Можно разместить ноутбук или планшет до 13 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены ремни на внешней стороне рюкзака.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 43х27,5х14
  • внутренние размеры, см – 23х24,5х12
  • вес, кг – 1,35

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера