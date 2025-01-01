National Geographic NG A5290 Africa рюкзак для фотоаппарата

Артикул: OLE-1044

National Geographic NG A5290 Africa – удобный рюкзак для хранения и переноски DSLR-камеры, нескольких объективов и мелких аксессуаров. Изготовлен из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Внутри нижняя секция отделена от верхней потайным съемным карманом. Можно разместить ноутбук или планшет до 13 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены ремни на внешней стороне рюкзака.