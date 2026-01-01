Manfrotto MB PL-CB-BA Cinematic Backpack Balance рюкзак для фото- и видеотехники

Рюкзак разработан специально для переноски большого количества видеооборудования: VDSLR или DSLR, с дополнительными объективами и полный комплект стабилизатора DJI Ronin M/MX. Система защиты Manfrotto Camera Protection System предохраняет содержимое рюкзака от ударов и других механических воздействий. Внутренние делители съемные, крепятся на надежных липучках и помогают безопасно расположить необходимое оборудование.
Внешний боковой карман обеспечит быстрый доступ к содержимому рюкзака. У спинки рюкзака расположено защищенное отделение для ноутбука с диагональю 17”. Специальные ремни надежно зафиксируют в боковой части рюкзака штатив или монопод. С лицевой стороны рюкзака предусмотрено крепление для стабилизатора DJI Ronin в собранном виде.
В производстве рюкзака использовались премиальные материалы - водоотталкивающий Rip-Stop с нейлоном и полиэстером и высочайшего качества фурнитура. Manfrotto MB PL-CB-BA - это легкий и прочный рюкзак. Модель оснащена внешними карманами: открытым и на молниях. Двухсторонний чехол защитит оборудование от сильного дождя и палящих лучей солнца.
Анатомическая форма спинки рюкзака, удобные плечевые лямки со стабилизирующими стропами, дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе позволяют разгрузить спину и способствуют комфортному передвижению на большие расстояния.
Технические характеристики:
- внешний материал - Rip-Stop, нейлон
- внутренний материал - полиэстер
- внешний размер, см - 37х23х59
- внутренний размер, см - 33,5х21,5х52
- размер отделения для ноутбука, см- 33х3,5х44
- вес, кг - 2,5