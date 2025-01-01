Manfrotto 396B-3 двойной шарнирный кронштейн с площадкой

Артикул: OLE-1148

Manfrotto 396B-3 – легкий и прочный трехсекционный шарнирный кронштейн с креплением для камеры. Имеет удобные зажимы быстрой фиксации и плавную систему регулировки. Рассчитан на увеличенную полезную нагрузку до 4,5 кг. Максимальная длина – 860 мм.