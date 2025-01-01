images
Manfrotto 396B-3 двойной шарнирный кронштейн с площадкой

Артикул: OLE-1148

Manfrotto 396B-3 – легкий и прочный трехсекционный шарнирный кронштейн с креплением для камеры. Имеет удобные зажимы быстрой фиксации и плавную систему регулировки. Рассчитан на увеличенную полезную нагрузку до 4,5 кг. Максимальная длина – 860 мм.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • верхний адаптер – 16 мм втулка с держателем для камеры
  • нижний адаптер – 16 мм втулка с двойным способом установки
  • максимальная длина, мм – 860
  • диаметр трубки кронштейна, мм – 13
  • максимальная нагрузка при максимальной длине, кг – 4,5
  • вес, кг – 0,9

