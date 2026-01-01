Lowepro m-Trekker BP 150 рюкзак черный

Отделение для фотооборудования имеет защитные стенки и перегородки на липучках, с помощью которых можно удобно расположить фотокамеру и объективы. Доступ к оборудованию предусмотрен только со стороны спинки рюкзака, что предохраняет его от кражи.

Под центральной крышкой расположен карман для ноутбука 12 дюймов или планшета 13 дюймов. Там же есть два кармана на молнии для фильтров, крышек, проводом и т.п. Отдельные кармашки для карт памяти.

В передней части рюкзака расположен карман на молнии для смартфона и небольших аксессуаров. В верхней части рюкзака имеется отделение для личных вещей.

В нижней части рюкзака расположены ремни для крепления небольшого штатива.

Рюкзак выполнен в классическом черном цвете из запатентованной ткани Cordura®. Ткань отличается высокими водоотталкивающими свойствами, долговечна в использовании, имеет защиту от истирания, прочная на разрыв, сохраняет форму и цвет долгие годы. В рюкзаке использованы закрытые молнии, которые предотвращают попадание влаги внутрь, однако при сильных осадках рекомендуется использовать комплектный чехол.

