Manfrotto PL-E-704 Pro Light Camera E-704 рукав для дождевого чехла

Временно нет в наличии

Manfrotto PL-E-704 Pro Light Camera E-704 – дополнительный рукав из водонепроницаемого материала для телеобъектива. Устанавливается на чехлы PL-E-702 и PL-E-705.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter