Manfrotto PL-E-704 Pro Light Camera E-704 рукав для дождевого чехла

Manfrotto PL-E-704 Pro Light Camera E-704 рукав для дождевого чехла

Manfrotto
Артикул: OLE-0738

Manfrotto PL-E-704 Pro Light Camera E-704 – дополнительный рукав из водонепроницаемого материала для телеобъектива. Устанавливается на чехлы PL-E-702 и PL-E-705.

Manfrotto PL-E-704 Pro Light Camera E-704 рукав для дождевого чехла

