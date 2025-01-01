Kupo Matte Gaffa Tape Green (GTM550GN) тейп зеленый матовый 48 мм x 50 м

Grifon HS-25 Sa - переходник-синхронизатор.
Предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры Sony Alpha или Minolta.
KUPO Matte Gaffa Tape Green (GTM550GN) – скотч. Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Размер 48 мм х 50м. Цвет – зеленый, матовый.
FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.
Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.
