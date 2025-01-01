Kupo Matte Gaffa Tape Green (GTM550GN) тейп зеленый матовый 48 мм x 50 м

Артикул: OLE-1190

KUPO Matte Gaffa Tape Green (GTM550GN) – скотч. Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Размер 48 мм х 50м. Цвет – зеленый, матовый.