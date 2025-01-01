images
Kupo Gaffa Tape White (GT550W) тейп белый полуматовый 48 мм x 50 м

Kupo
Артикул: OLE-1184

KUPO Gaffa Tape White – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Размер 48мм х 50м. Цвет – белый, полуматовый.

Описание

С этим товаром покупают

Savage (50-12) White бумажный фон 2,72x11 м теплый белый
Арт. NVF-3103
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

9 790 ₽
В корзину
Арт. SEV-009
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Colorama Arctic White 165 – профессиональный бумажный фон.

Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

7 990 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2711 White нетканый фон 2,75х11 м белый
Арт. NVF-1561
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Размер 2,75х11 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 4,2 кг.

3 590 ₽
В корзину

Видео

Ваша корзина

